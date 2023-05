Horner trots op Perez: "Het was geweldig"

Het team van Red Bull Racing kende een wisselende kwalificatie. Sergio Perez profiteerde van de late rode vlag en pakte de pole position, terwijl Max Verstappen door de rode vlag juist zijn snelle ronde moest afbreken. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft na afloop dan ook een dubbel gevoel.

Verstappen maakte een foutje in zijn eerste run in de derde kwalificatiesessie. Hij richtte zich hierdoor op zijn tweede run, maar doordat Charles Leclerc crashte kon hij zich niet meer verbeteren. Perez had op dat moment de snelste tijd in handen en hierdoor mag hij morgen vanaf de pole position starten in de Grand Prix.

Balen

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft dan ook een dubbel gevoel overgehouden aan de kwalificatie. De Britse teambaas legde de situatie uit bij Sky Sports: "Als ze de sessie direct hadden stilgelegd, dan hadden we misschien nog één rondje kunnen rijden. Dat is het risico als je je eerste rondje niet kan afmaken. Checo deed dat wel en hij had een briljant eerste rondje. We zijn blij met deze pole, maar we balen dat we niet beide auto's vooraan hebben staan."

Pole

De pole position van Perez zorgt voor zeer veel vreugde bij Horner. De Brit looft zijn Mexicaanse coureur en geeft aan dat hij dit niet had verwacht: "Het was geweldig! Het was een goede eerste ronde van Checo en ik denk dat hij ook nog eens veel sneller had kunnen gaan. Ze hadden het allemaal moeilijk met de wind en daardoor maakten Max en Charles dan ook een foutje. Voor Checo was het tricky, maar hij heeft de verdiende pole gepakt."