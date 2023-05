Horner geen voorstander van nieuwe teams: "Waar gaan we ze onderbrengen?"

Eerder dit jaar opende de FIA een procedure voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden bij de FIA en daarna zal men kijken of er daadwerkelijke nieuwe teams bijkomen. De huidige renstallen zijn over het algemeen geen fan van de plannen, Christian Horner ziet dan ook logistieke problemen.

Slechts een paar huidige teams hebben aangegeven achter de plannen van de FIA te staan. McLaren CEO Zak Brown heeft bijvoorbeeld meerdere keren gezegd dat hij de komst van de Amerikaanse samenwerking van Andretti Cadillac wel ziet zitten. Veel andere teambazen zien echter beren op de weg. Ze reageren dan ook niet bijster enthousiast op de plannen van bijvoorbeeld Andretti en LKY SUNZ.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is van mening dat het vrijwel onmogelijk is om een nieuw team toe te voegen aan de grid. De Britse teambaas wordt geciteerd door Motorsport.com: "Als je kijkt naar de pitlane in bijvoorbeeld Miami of in Monaco of in Zandvoort of op een aantal andere banen waar we racen, waar kunnen we dan een elfde team gaan onderbrengen? Als je operationeel bekijkt, waar zet je de motorhomes dan neer? Waar plaatsen we de support en de trucks? Het wordt enorm lastig om ze onder te brengen met de manier waarop de sport zich heeft ontwikkeld."