Hamilton baalt van de vrijdag: "We zijn gewoon niet zo snel"

Lewis Hamilton baalde na afloop van de tweede vrije training in Miami als een stekker. Zijn team Mercedes zag er in de eerste vrije training nog sterk uit, maar in de middagsessie viel het team volledig door de mand. Hamilton baalde en dat stak hij dan ook niet onder stoelen of banken.

Hamilton en zijn teamgenoot George Russell stonden in de eerste vrije training nog bovenaan de tijdenlijst. In de tweede training van het weekend eindigde Hamilton slechts als zevende, Russell kwam zelfs niet verder dan de vijftiende plaats. Hamilton sloot de sessie af met bijna een seconde achterstand op de snelste tijd van Red Bull Racing-coureur Max Verstappen.

Hamilton reageerde na afloop van de twee vrije trainingen haast radeloos. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wordt geciteerd door Racefans: "Het is elk weekend hetzelfde. We komen een seconde tekort. Het is een geweldig weekend, een geweldige plek en er zijn veel positieve dingen. We zijn alleen niet zo snel. Het is een worsteling en we proberen van alles. VT1 zag er nog goed uit, maar in VT2 kwam de echte pace om de hoek kijken en dat voelt als een trap in je maag. Dat is soms best moeilijk. Het is oké, we gaan de koppen bij elkaar steken en kijken wat we kunnen doen."