Piastri weer fit: "Ik ben good to go"

Oscar Piastri beleefde vorige week in Azerbeidzjan een bijzonder onprettig raceweekend. De Australische McLaren-coureur was ziek en voelde zich vrijwel het gehele weekend beroerd. Dit weekend komt hij in Miami direct weer in actie en Piastri laat weten dat hij zich veel beter voelt dan in Bakoe.

Piastri kampte vrijwel het gehele Azerbeidzjaanse raceweekend met een ziekte. Hierdoor voelde de Australiër zich heel erg slecht en viel hij in het raceweekend veel af. Ondanks dat hij zich beroerd voelde kon Piastri toch gewoon in actie komen en voltooide hij alle sessies, tot verbazing van zijn team McLaren. Dit weekend lijkt alles weer beter te gaan.

Adrenaline

In het bloedhete Miami krijgt Piastri de kans om terug te kijken op zijn onprettige Azerbeidzjaanse raceweekend. De Australische coureur wordt geciteerd door Speedcafe: "Op de zondag voelde ik mij het beste. Zodra de adrenaline zijn intrede deed, ging het wel. Op de zaterdag had ik echter geen volledige race kunnen rijden, maar op de zondag voelde ik mij weer goed. Toen de adrenaline was uitgewerkt was het echter weer wat minder. Nu ben ik weer helemaal terug op het gebied van fitheid."

Gewicht

Piastri was door zijn ziekte veel lichaamsgewicht verloren, maar ook op dit punt ondervindt hij geen problemen meer. De McLaren-coureur verwacht dat ook dit gewoon weer op zijn pootjes terecht komt: "Ik weet nog niet hoeveel kilo ik op dit moment weeg, we gaan daar wel even op letten. Ik heb in de afgelopen dagen gewoon kunnen eten en daar heb je hier zeker geen tekort aan! Ik ben weer helemaal good to go."