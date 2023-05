Russell sluit Verstappen-discussie af: "Dit is racen"

Max Verstappen en George Russell hadden het vorige week na de Sprint flink met elkaar aan de stok. Verstappen was woest op Russell omdat hij van mening was dat de Brit te wild een duel in de Sprint was aangegaan. In Miami kijken de coureurs terug op het incident en geeft Russell aan dat er niets zal veranderen.

Verstappen en Russell raakten elkaar in de allereerste ronde van de Sprint op zaterdag. Het zorgde ervoor dat de Red Bull van Verstappen beschadigd raakte aan onder meer de sidepod. Na afloop haalde de Nederlandse coureur verhaal bij Russell, hij haalde hier vervolgens zijn schouders over op. De pittige woorden van Verstappen leken Russell niet zoveel te doen.

Vechten

In Miami laat Russell weten dat hij zijn rijstijl niet gaat aanpassen vanwege het incident met Verstappen. De Britse coureur kijkt er tegenover de internationale media op terug: "Ik ga gewoon door met racen zoals ik altijd heb gedaan. Er is veel over gezegd, maar vanuit mijn kant ben ik altijd duidelijk geweest. Ik maakte een move, voltooide die move en ging daarna weer door. Hij was er best boos over, maar dit is racen. Dit soort dingen gebeuren en we zijn hier om te vechten."

Gesloten boek

Russell heeft er dan ook geen behoefte aan om de touche nog eventjes te bespreken met Verstappen. Voor de Britse coureur is het een gesloten boek, hij verwacht ook niet dat zijn band met Verstappen is verslechterd: "Vanuit mijn kant is er niets om nog op te helderen. We zullen elkaar dit weekend vast weer ergens zien en ik weet vrijwel zeker dat we gewoon elkaars hand kunnen schudden. Voor mij ligt dit ver achter ons."