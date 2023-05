Norris kiest voor strandbal-helm in Miami

De Grand Prix van Miami is zeer populair onder de coureurs. De Grand Prix staat pas voor de tweede keer op de kalender, maar de Formule 1 heeft de wedstrijd nu al in de armen gesloten. Veel coureurs rijden dit weekend met bijzondere helmdesigns, ook Lando Norris kiest weet voor een bijzonder design.

Norris reed vorig jaar met een helm gebaseerd op een basketbal. Voor de aanstaande editie kiest Norris wederom voor een bal, hij heeft zijn nieuwe helmdesign namelijk gebaseerd op een strandbal. De helm van de Britse McLaren-coureur heeft gekozen voor een witte helm met rode, blauwe en gele delen. Het is overduidelijk dat hij inspiratie heeft opgedaan bij een strandbal.

Basketball out. 鉂

Beach ball in! 鉀憋笍@LandoNorris’ #MiamiGP look! 馃嚭馃嚫 pic.twitter.com/1lcbWZsfew