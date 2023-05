Horner trots op Miami-livery: "Zie je niet bij andere teams"

Het team van Red Bull Racing rijdt dit weekend met een aangepaste livery. In Miami rijden Max Verstappen en Sergio Perez met een auto met meer blauwe en roze tinten. De livery is ontworpen door een fan en volgens teambaas Christian Horner is dit een actie die je niet ziet bij andere teams.

Red Bull komt dit jaar met een speciale actie. Bij de drie Amerikaanse Grands Prix rijdt de Oostenrijkse renstal met een aangepaste livery. Via de website van Red Bull Racing kunnen fans livery's insturen en uit die inzendingen wordt dan een winnende kleurstelling gekozen. In Miami wordt er nu dus gereden met de eerste winnende livery en het team is hier zeer trots op.

De Red Bull-bolides zien er aan de zijkant dit weekend iets anders uit. Op de sidepods, voorvleugel en achtervleugel zijn neonkleurige strepen zichtbaar. Teambaas Christian Horner spreekt zich trots uit in een persbericht: "Het Make Your Mark-initiatief is geweldig. Het feit dat onze fans de kans krijgen om ons design te beïnvloeden, is iets wat je niet bij andere teams ziet. Voor ons team is het belangrijk om de fans te betrekken in wat we doen en om ze dit soort unieke kansen te geven."