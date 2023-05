Sainz over Baku GP: "Voelde telkens alsof ik controle over auto kwijtraakte"

Het afgelopen weekend vond de Grand Prix van Azerbeidzjan plaats. In de uitdagende straten van de miljoenenstad Baku was Red Bull opnieuw de snelste, maar liet Ferrari-coureur Charles Leclerc zich weer van zijn sterkste kant zien. Een groot contrast met de matig presterende Carlos Sainz, die na de hoofdrace aangaf tijdens de race telkens het gevoel te hebben alsof hij zou gaan crashen.

Bij het Grand Prix-weekend van Azerbeidzjan was het Ferrari-coureur Charles Leclerc die in het kielzog van Red Bull-verkeerde. De Monegask wist met zijn SF-75 bij beide kwalificatiesessies de snelste te zijn, en behaalde respectievelijk een tweede en derde eindplaats bij de sprint- en hoofdrace. Een tegenvaller was zijn teamgenoot Carlos Sainz, die het gehele weekend in geen velde of wegen te bekennen was. De Spanjaard had naar eigen zeggen zeer weinig controle over zijn auto, en zegt naar de Miami Grand Prix uit te kijken waar hij hoopt weer het een en ander recht te kunnen zetten.

"Als ik naar Fernando (Alonso) kijk waar hij finishte, dan zou hij mij sowieso wel ingehaald hebben", begint Sainz tegenover Motorsport.com op de vraag hoe hij vond dat zijn race verliep. "De eerste stint op de mediums had ik het gevoel dat ik weer een beetje pace terug begon te krijgen. Maar zodra ik de harde banden eronder kreeg leek het weer op de rest van het weekend waar ik telkens aan het worstelen was. Ik kon niks anders dan een P5 naar huis brengen. Het voelde de hele tijd alsof ik op het punt stond om te crashen, of dat ik het gevoel over de auto zou verliezen."

"Het was dus een lange en stressvolle race. Ik weet zeker dat we de oorzaken van dit weekend zullen vinden, en ben er zeker van dat ik in Miami weer terug op het oude niveau zit", sluit Sainz af.