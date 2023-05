Horner over windtunnelstraf: Red Bull gefocust om ‘buffer’ naar concurrenten te creëren

Het Formule 1-team van Red Bull legt momenteel de focus op het zoveel mogelijk binnenhalen van kampioenschapspunten. Teambaas Christian Horner meent namelijk dat de effecten van de windtunnelstraf boven het team hangt, en wil daarom een zo groot mogelijke voorsprong op haar concurrenten hebben voordat de achtervolgende teams op de regerend wereldkampioen binnen in te lopen.

Red Bull heeft voor 2023 een flinke mindering in het aantal te spenderen windtunneluren gekregen. De redenen hiervoor zijn dat de renstal vorig seizoen het constructeurskampioenschap wist te winnen, en in 2021 schuldig werd bevonden aan het overtreden van het budgetplafond.

Het Formule 1-kamp van de energiedrankjesgigant heeft dan wel een grote voorsprong op de teams van Ferrari, Aston Martin en Mercedes, maar die ruimte tussen de eerste plaats en haar concurrenten kan bij het einde van dit seizoen zomaar een stuk kleiner zijn. Red Bull-teambaas Christian Horner meent dan ook dat zijn team bezig is om de focus op consistentie en betrouwbaarheid te leggen, zodat er een maximale puntenscore behaald kan worden.

"Momenteel zijn het onze twee coureurs (die bovenaan staan), en de rest van het veld staat dicht op elkaar. Er zijn nog negentien races en vijf sprintraces te gaan, dat is nog een hele boel. Het zal tussen onze twee coureurs op en neer gaan – de betrouwbaarheid zal een grote factor spelen. Waar we ook mee bezig zijn is het bouwen van een buffer."

"Wanneer we weer terug naar Europa keren, dan zullen er flinke upgrades (voor de andere teams) klaarstaan. Wij zullen die luxe in mindere mate hebben. Daar moeten wij op focussen, het maximaliseren van onze voorsprong naar de achtervolgers. We hebben een limiet in het aantal runs (in de windtunnel), dus daar moeten we heel selectief in zijn", concludeert Horner.