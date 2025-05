F1-kopstuk slaat terug na kritiek op speciale regels in Monaco

In Monaco experimenteerde de Formule 1 afgelopen weekend met een verplichte tweestopper. Het moest voor meer spektakel zorgen, maar er ontstond juist een chaos. Formule 1-CEO Stefano Domenicali ziet het echter iets positiever in.

De Grand Prix in Monaco was in de afgelopen jaren allesbehalve een spektakelstuk. Het was een saaie optocht, en veel fans en coureurs waren kritisch. De hoge heren van de sport zochten dan ook naar een oplossing. Ze besloten dat alle coureurs verplicht twee pitstops moesten maken.

Dit nieuwe plan zorgde niet voor een groter spektakel. Het zorgde juist voor meer chaos, want een aantal teams kozen voor een bijzondere strategie. Bij Williams besloten ze om het halve veld op te houden, waardoor ze hun pitstops konden maken zonder tijd te verliezen. Max Verstappen leidde op zijn beurt een groot gedeelte van de race, maar hij moest in de laatste ronde zijn tweede pitstop maken.

Strategie

Formule 1-CEO Stefano Domenicali reageert bij Sky Sports voor het eerst op de situatie: "We weten dat de breedte van de straat gelimiteerd is, en dat de auto's groot zijn. Het is een poging om dat onder de aandacht te brengen."

"Het was geweldig om te zien dat iedereen de dag voor de race nadacht over een pitstop in de eerste ronde. Er was veel discussie, niemand begreep het echt. Ik denk dat het een goede poging was, en de aandacht was er zeker. Natuurlijk weet je dat de teams er een strategie voor verzinnen. Het goede is dat we het er nu over hebben."

Aanpassingen aan het circuit?

Domenicali is niet doof voor alle kritiek. Hij weet ook dat mensen pleiten voor aanpassingen aan de baan: "Ik denk dat ze na 75 jaar iets anders willen proberen. Ik bedoel, we zijn in gesprek met de stad, maar zoals je je wel kan voorstellen is het niet makkelijk. Dus laten we van het evenement genieten, het was uiteindelijk fantastisch."

"Het evenement in Monaco was geweldig. We hebben nog nooit zoveel mensen en zoveel boten gehad. Zoveel aandacht. Het betekent dat het evenement zelf precies is wat de Formule 1 wil, en dat is mooi."