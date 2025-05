Christian Horner maakt zich zorgen over fundamenteel probleem in Monaco

De Grand Prix van Monaco was afgelopen weekend een spraakmakende optocht. Door de speciale pitstop-regels gebeurde er veel, maar er werd amper ingehaald. Red Bull-teambaas Christian Horner maakt zich zorgen en omschrijft het als een fundamenteel probleem.

De race in Monaco is historisch, maar past amper bij de moderne Formule 1. Het is vrijwel onmogelijk om in te halen in de krappe straatjes. Om het spektakel te verbeteren waren alle coureurs verplicht om minimaal twee pitstops te maken. Het zorgde voor veel opvallende strategieën, maar verder veel de race tegen. Veel coureurs wisten alleen met de pitstops posities te winnen, inhalen was vrijwel onmogelijk in de race.

Fundamenteel probleem

Red Bull-teambaas Christian Horner liet bij de internationale media zijn licht schijnen op de regels: "Het was wel een verbetering, ja. Strategisch gezien was het gewoon een stuk interessanter, want er kwam meer risico bij kijken. Het was zeker een stuk beter dan wat we vorig jaar zagen, want toen was het een soort optocht."

"Het fundamentele probleem is gewoon dat je niet kan inhalen in Monaco, en dat je drie tot vier seconden onder de normale racepace kan rijden. Dat is gewoon een fundamenteel probleem. Wel specifiek voor deze baan, dat weten we na die 72 jaar inmiddels wel."

Geen inhaalactie gezien

Horner zag dat er weinig gebeurde: "Ik denk niet dat ik ook maar één inhaalactie heb gezien in deze race. De enige manier om het verder aan te moedigen, is door een soort langer remzone te creëren aan het einde van de tunnel of in bocht één."

"Als er een manier is om dat te doen, dan moeten we daar echt naar kijken. De auto's zijn nu zo groot dat er gewoon geen kans is om naast elkaar te rijden."

Voor Horners team Red Bull was de Grand Prix in Monaco geen succes. Max Verstappen werd vierde, terwijl Yuki Tsunoda vast zat in het treintje achter de wagens van Williams. De Japanner werd zeventiende.