Vasseur kondigt updates aan: "Moeten onszelf geen bullshit verkopen"

Het team van Ferrari beleefde in Azerbeidzjan een redelijk sterk raceweekend. De Italiaanse renstal eindigde met Charles Leclerc voor het eerst dit seizoen op het podium en de Monegask claimde eveneens de pole position. Teambaas Frédéric Vasseur kondigt voor Miami alvast updates aan en hij hamert verder op realisme.

Ferrari begon het huidige Formule 1-seizoen vol goede moed. Men wilde de aanval openen op Red Bull Racing, maar vooralsnog is de Oostenrijkse renstal veel te sterk. De achterstand van Ferrari op Red Bull is zeer fors en Vasseur wil dan ook snel verandering zien. De Franse teambaas is bezig met zijn eerste seizoen bij Ferrari en is achter de schermen bezig met een flinke reorganisatie.

Updates

Vasseur hoopt dat er aankomend weekend in Miami al progressie kan worden geboekt. De Fransman laat weten dat zijn team dan met nieuwe onderdelen komt. Vasseur wordt geciteerd door Motorsport.com: "We komen in Miami met updates, dat geldt trouwens ook voor de races daarna. We zullen zien hoe de auto daarop gaan reageren. Die update is één ding, maar hoe je alles uit die update haalt is weer een tweede."

Bullshit

Wat het updatepakket precies inhoudt, wil Vasseur nog niet met de buitenwereld delen. De Ferrari-teambaas is van mening dat zijn team de juiste kant op gaat, maar hij blijft ook zeer realistisch: "We moeten onszelf echt geen bullshit gaan verkopen. Over het algemeen was Red Bull gewoon sneller. We hebben momenteel overduidelijk problemen gehad met de consistentie. Dit weekend was de auto al een stuk consistenter. We gaan dus de goede kant op."