Hamilton heeft langetermijnvisie over zijn carrière in F1

De zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton lijkt er nog steeds veel zin in te hebben om binnen de wereld van de Formule 1 te blijven verkeren. In navolging van een hardop nadenkende Fernando Alonso of hij langer bij Aston Martin wil blijven, hint ook Hamilton na de Grand Prix van Azerbeidzjan dat hij een langetermijnvisie heeft over zijn carrière binnen de koningsklasse.

Lewis Hamilton en Mercedes F1 zijn al jarenlang een hecht team; het lijkt erop dat daar zomaar nog maar wat seizoenen aan samenwerking bij op komen. Na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan, die in de hoofdstad Baku verreden werd, kreeg Hamilton van de Braziliaanse journaliste Julianne Cerasoli de vraag hoe hij z'n aankomende jaren wil gaan invullen.

Hamilton antwoordt duidelijk dat hij een 'langetermijnvisie' in gedachten heeft: "Ik wil hier niet een jaar blijven, ik wil hier nog langer blijven", meent de zevenvoudig wereldkampioen na de Grand Prix.

De Britse coureur is niet de enige Formule 1-veteraan die nadenkt over een verlenging, ook Alonso sprak na de race in Baku over zijn vooruitzichten op de komende jaren. Hamiltons voormalige teamgenoot wil maar al te graag zijn wereldtiteltotaal verhogen, en zit daarom te wikken en wegen of hij ook in 2025 op de F1-grid wil staan.