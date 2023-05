Horner legt de lat hoger voor Pérez: "Nu moet hij op normale circuits winnen"

Het raceweekend in Baku was opnieuw een groot succes voor het Formule 1-team van Red Bull. Het was ditmaal niet Max Verstappen, maar teamgenoot Sergio Pérez die de show stal en die wat betreft kampioenschapspunten op de Nederlander wist in te lopen. Volgens diens teambaas Christian Horner moet Pérez de sterke prestaties nu ook bij normale Grands Prix zien te leveren, in plaats van alleen een man van de stratencircuits te zijn.

Ferrari-man Charles Leclerc begon de afgelopen race in Baku dan wel op pole position, maar zag beide Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez al redelijk snel aan zich voorbij komen. Na een ongelukkige safety car timing voor Verstappen kreeg zijn teamgenoot de leiding van de race, en wist vanaf de koppositie de race al controlerend richting de finishstreep te brengen.

De Mexicaan liet daarmee F1-overwinning nummer vijf op naam noteren, waarbij er vier daarvan op een stratencircuit behaald zijn. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner moet Pérez nu het tempo opvoeren, en laten zien dat hij ook op reguliere circuits op het hoogste podiumstapje kan belanden.

"Checo (Pérez) doet zijn bijnaam 'king of the streets' of hoe zijn nieuwste docuserie ook gaat heten, zeker eer aan", grapt Horner. "Hij heeft een ongelofelijk goed weekend achter de rug. Nadat hij gisteren (zaterdag) de sprintrace won, had hij vandaag (bij de Grand Prix) een beetje geluk met de timing van de safety car. Maar, nadat hij de raceleiding had, wist hij op een gegeven moment een gat van vier seconden op te bouwen."

"Hij heeft deze kans tot een overwinning omgezet. Ze pushten elkaar hard, ze (Verstappen en Pérez) waren op het podium zelfs met elkaar aan het vergelijken hoe vaak ze tijdens de race de muur raakten. We lieten hen pushen, dat was altijd het plan."

Afsluitend meent Horner dat Pérez ook zijn goede prestaties bij gewone circuits moet neerzetten, wil hij een serieuze gooi naar de wereldtitel doen: "Nu moet hij het nog op een normaal circuit doen. Hij is bij stratencircuits op de top van z'n kunnen. Hij heeft al twee keer in Singapore gewonnen, in Monaco en in Jeddah, dus nu moet hij dat op de andere circuits laten zien", concludeert Horner.