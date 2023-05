Horner denkt nog niet aan interne titelstrijd

Sergio Perez schreef gisteren de Azerbeidzjaanse Grand Prix op zijn naam. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur schreef op zaterdag ook al de Sprint op zijn naam en staat nu vlak achter Max Verstappen in het wereldkampioenschap. Teambaas Christian Horner wil nog niet denken aan een onderling titelduel.

Perez steekt zijn ambitie om wereldkampioen te worden niet onder stoelen of banken. De Mexicaan won gisteren zijn tweede Grand Prix van het jaar en vierde na afloop een klein feestje. Perez sprak daarna zijn ambitie weer uit om wereldkampioen te worden. Hij weet dat hij daarvoor de strijd aan zal moeten gaan met zijn teamgenoot en regerend wereldkampioen Max Verstappen.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was na afloop vooral blij met de zege van Perez en de tweede plaats van Verstappen. Bij Viaplay sprak hij zich uit: "Het is geweldig om Checo op dit niveau te zien presteren. Ze hebben nu allebei twee zeges gepakt, Checo won ook nog de Sprint. Het is een lang seizoen, we hebben nog negentien races te gaan en nog vijf Sprints. Het is te vroeg om naar het kampioenschap te kijken. We focussen ons op het pakken van punten en het vergroten van de voorsprong op de concurrentie."