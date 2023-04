Horner juicht voor Perez: "Zijn weekend was fenomenaal"

Red Bull Racing was vandaag oppermachtig in Azerbeidzjan. De Oostenrijkse renstal pakte een 1-2tje met Sergio Perez en Max Verstappen. Voor Perez was het de bekroning van een foutloos weekend in de straten van Bakoe. Red Bull-teambaas Christian Horner was in zijn nopjes met het resultaat.

Perez begon de Grand Prix vanaf de derde plaats en profiteerde vervolgens van de Safety Car-periode. Hij kon een 'gratis' pitstop maken en pakte op deze wijze de koppositie in de race. Verstappen stopte net voor de Safety Car, waardoor hij moest inhalen om weer tot de achtervleugel van Perez te komen. De Mexicaan hield echter zijn hoofd koel.

Sensationeel

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was vooral blij met de prestaties van Perez, die eerder dit weekend ook al de Sprint won. In gesprek met Sky Sports sprak Horner zich uit: "Checo heeft echt een sensationeel weekend. Hij was altijd al snel op deze baan, ik weet niet wat hij heeft met Azerbeidzjan. Hij is hier razendsnel en hij had geluk met de Safety Car. Hij trok een gaatje en had de juiste pace. Hij had de controle over de race en zijn weekend was fenomenaal."

Pitstop Verstappen

Perez had vooral geluk met de Safety Car waardoor hij een snelle pitstop kon maken zonder al te veel tijdverlies. Verstappen kon dit niet doen en Horner geeft dan ook uitleg over deze situatie. De Britse teambaas is daar duidelijk over: "We stonden al helemaal klaar voor de stop van Max, maar soms gaan dingen niet helemaal op de manier waarop je dat wil. Zijn pech was dan weer het geluk van Checo."