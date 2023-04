Uitslag Grand Prix van Azerbeidzjan: Perez verslaat Verstappen met hulp van Safety Car

De Azerbeidzjaanse Grand Prix op het stratencircuit van Bakoe zit er weer op. In de straten van de hoofdstad van Azerbeidzjan ging de zege uiteindelijk naar Sergio Perez. Achter hem kwam Max Verstappen als tweede over de finishlijn. Het podium werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Polesitter Leclerc behield de leiding bij een redelijk tamme start van de race. Tegen alle verwachtingen in hielden de coureurs de wagens redelijk intact in de eerste paar bochten. Max Verstappen kwam goed van zijn plaats en passeerde Leclerc al in de derde ronde van de Grand Prix. Enkele ronden later passeerde ook Perez de Ferrari van Leclerc.

Safety Car

Het leek een simpele middag te gaan worden voor Verstappen, maar een ongeluk zit in een klein hoekje in de straten van Bakoe. Nyck de Vries kende een rampzalig weekend en ook in de Grand Prix ging hij weer de spreekwoordelijke mist in. In bocht 6 tikte de Friese AlphaTauri-coureur de muur aan waardoor zijn voorwielophanging brak. De Vries parkeerde zijn wagen langs de baan en de Safety Car werd naar buiten gestuurd.

Verstappen had botte pech aangezien hij op het moment van de crash van De Vries net zijn pitstop had gemaakt. Perez, Leclerc, Carlos Sainz en Fernando Alonso profiteerden allemaal van de Safety Car-fase en kwamen naar binnen voor een vers setje hards. Verstappen vond zichzelf hierdoor terug achter Leclerc en hij kon dus helemaal op nieuw gaan beginnen. Perez had de leiding in handen en reed vrij simpel weg bij de concurrentie.

Muur kussen

Verstappen opende wederom de jacht op de Ferrari en kwam er dan ook nogal simpel voorbij. De Nederlander ging daarna op zoek naar de aanval in de strijd met zijn teamgenoot Perez, maar dit mocht niet meer baten. Beide coureurs kusten de muur, alleen leverde dit hen geen schade op. Ze konden simpel hun weg vervolgen, maar dat gold niet voor Guanyu Zhou. De Chinees parkeerde zijn Alfa Romeo in de pitbox en mocht gaan douchen.

Absurd

Een tweede Safety Car-periode bleef uit en dat zorgde voor problemen voor Nico Hülkenberg en Esteban Ocon. Beide coureurs reden vrijwel de gehele wedstrijd op hetzelfde setje hards en hoopten te profiteren van een mogelijke gele of rode vlag. Dit lukte niet waardoor ze in de allerlaatste rondjes naar binnen moesten komen. In het geval van Ocon ging dit bijna mis, de pitlane stond al vol met fotografen en andere mensen. Ocon kon de mensenmassa nog maar net op tijd ontwijken. Hierdoor kreeg een redelijk saaie race een absurd einde.