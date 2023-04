Pérez over kwalificatieperformance: "Denk dat ik m'n vertrouwen begin terug te krijgen"

Red Bull-coureur Sergio Pérez lijkt zich na een matige kwalificatiesessie bij de Grand Prix van Australië weer herpakt te hebben. De Mexicaan wist respectievelijk een derde en tweede snelste tijd bij de kwalificatie en Sprint Shoot Out van Baku te pakken, en kwam bij de sprintrace als eerste over de finishstreep.

Sergio Pérez had een niet al te beste voorbereiding op de Grand Prix van Australië. Op het stratencircuit van Melbourne Park worstelde de Mexicaan met het controleren van zijn RB19, en kwam meerdere keren in de grindbak terecht. Ook tijdens de kwalificatie verliep het zeker niet lekker; tijdens Q1 vloog Pérez opnieuw van de baan, waardoor hij niet verder dan het eerste gedeelte van die kwalificatie wist te komen.

Na een Formule 1-vrije pauze, lijkt Pérez zich gereset te hebben. Na afloop van de kwalificatie voor de hoofdrace op zondag in Baku, meent de teamgenoot van Max Verstappen stukken meer 'tevreden te zijn meteen derde plaats, in plaats van het eens kunnen overleven van Q1.'

"Volgens mij krijg ik m'n vertrouwen terug. Als ik eerlijk ben heeft dat echt wel een klap gekregen, na wat er in Melbourne gebeurde. Vooral als je met een pauze van drie weken vervolgens meteen de kwalificatie inkomt, dan gaat het puur om het vertrouwen hebben in het aanremmen", doelt de Mexicaan op de kwalificatie in Baku.

Volgens de koning van de straatraces heeft het debacle in Melbourne hem zeker in het hoofd gespookt. "Je moet jezelf kunnen resetten en verder blijven kijken. We hadden last van hele specifieke problemen die zaterdag. Nu hebben we geleerd waaróm we precies die problemen hadden", concludeert Pérez.