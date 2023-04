Uitslag Sprint Azerbeidzjan: Perez doet goede zaken met sprintzege

De eerste sprint van het huidige Formule 1-seizoen zit er alweer op. Op het stratencircuit in Bakoe kruisten de coureurs de degens en kwam Sergio Perez als eerste over de streep. Achter hem werd de tweede plaats een prooi voor Charles Leclerc. De top drie werd compleet gemaakt door Max Verstappen.

Leclerc greep vanochtend de eerste startplaats voor de Sprint in de eerste Sprint Shootout uit de geschiedenis van de sport. De Monegask kon die positie bij de start nog aardig verdedigen ten opzichte van Sergio Perez. Max Verstappen wilde ook de aanval openen, maar hij kreeg te maken met de Mercedes van George Russell. De Brit passeerde Verstappen, maar de Nederlander was van mening dat dit niet op de juiste wijze gebeurde.

Vloer

Russell en Verstappen raakten elkaar waardoor de vloer van de Red Bull beschadigd raakte. Na afloop van de Sprint bleek dat er tevens een groot gat zat in de sidepod van de Red Bull. Terwijl Verstappen zijn ergernis uitte over de boordradio, kwam de Safety Car op de baan. Yuki Tsunoda was tegen de muur gereden en daarbij raakte zijn achterwielophanging beschadigd. AlphaTauri stuurde Tsunoda weer de baan op, de wagen was echter niet in orde en dat zorgde voor veel verbazing.

Herstart

Bij de herstart was Verstappen attent en greep hij direct de Mercedes van Russell. Perez volgde dat voorbeeld en stak de Ferrari van Leclerc voorbij. De Mexicaanse Red Bull-coureur reed daarna vrij simpel weg bij Leclerc, de Monegask kon de aanval niet meer openen waardoor de zege voor Perez al snel in de tas was. Verstappen opende daarna de jacht op de Ferrari, maar hij kwam net een rondje te kort.

De banden hadden het tevens nogal zwaar op het stratencircuit in Bakoe. Lando Norris en Valtteri Bottas startten de Sprint op de zachte banden, maar ze moesten allebei al snel de pits opzoeken. Ook de coureurs op de mediums hadden het lastig, er werd geklaagd over de banden en dat betekent dat de Grand Prix van morgen een bandenspel kan gaan worden.

