Uitslag Sprint Shootout Azerbeidzjan: Leclerc ondanks crash snelste in historische Shootout

De allereerste Sprint Shootout uit de geschiedenis van de Formule 1 zit erop. Op het stratencircuit in Bakoe werd de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc, hij start de sprint dus vanaf de eerste startplaats. De tweede tijd werd genoteerd door Sergio Perez. De top drie werd compleet gemaakt door Max Verstappen.

SQ1

De allereerste Sprint Shootout ooit werd afgetrapt door de Williams-coureurs Alexander Albon en Logan Sargeant. Vrijwel iedereen kwam direct de baan op, de topteams van Red Bull Racing en Ferrari wachtten echter nog een paar seconden. Net als in de gewone kwalificatie was de derde bocht weer een lastig punt voor de coureurs. Oscar Piastri en Nyck de Vries vonden zichzelf terug in de uitloopzone. Voor de coureurs was het belangrijk om zoveel mogelijk rondjes te rijden, de tijden werden immers steeds sneller en sneller op de verplichte mediums. Terwijl de tijden steeds sneller worden, ging Sargeant de fout in. De jonge Amerikaan raakte de muur en reed veel schade. Voor Guanyu Zhou, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly en De Vries vielen af.

SQ2

Na een kleine vertraging door de crash van Sargeant, ging ook het tweede kwalificatiegedeelte van de Shootout van start. De heren coureurs kwamen weer massaal de baan op bij het groene licht, alleen de Ferrari's bleven iets langer in de pitlane staan. Aangezien er slechts 10 minuten op de klok stond was het een drukte van belang tijdens vrijwel de gehele sessie. Carlos Sainz schoot nog eventjes rechtdoor, maar verder leek alles naar wens te gaan. Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Kevin Magnussen en de onfortuinlijke Logan Sargeant vielen af.

SQ3

De derde sessie van de Shootout was tevens zeer druk. De Red Bulls stonden meerdere minuten te wachten in de pitlane om als eerste de baan op te kunnen gaan. Alleen Lando Norris bleef binnen staan aangezien hij geen nieuw setje softs meer heeft. Charles Leclerc begon de sessie weer goed en noteerde de snelste tijd. Hij leek zijn tijd te moeten gaan verdedigen, maar in zijn laatste run parkeerde hij zijn wagen in de muur. De tegenstanders konden zich niet verbeteren waardoor hij de Sprint van plek 1 mag starten.

Onder aan het verslag staat de uitslag onder de noemer 'vrije training twee' dit is de uitslag van de Shootout. Het systeem wordt momenteel aangepast, maar de uitslag klopt.