Uitslag kwalificatie Azerbeidzjan: Leclerc pakt pole voor Ferrari en verslaat Red Bulls

De kwalificatie op het circuit van Bakoe zit erop. Dit betekent dus dat de startopstelling voor de Grand Prix van zondag bekend is. De pole position werd geclaimd door Charles Leclerc. Achter hem werd de tweede tijd genoteerd door Max Verstappen . De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door Sergio Perez.

Q1

Bij de start van het eerste kwalificatiedeel was het direct zeer druk op het Azerbeidzjaanse stratencircuit. Vrijwel iedereen kwam de baan op, Nyck de Vries had datzelfde plan maar hij werd gedwarsboomd door een probleempje. Eenmaal op de baan ging het helemaal mis bij De Vries. Hij boorde zijn wagen in de muur in de eerste sector en zorgde voor een lange code rood. Bij Red Bull Racing gebruikte men de tijd om een probleem met de headrest van Max Verstappen op te lossen. Na de rode vlag kwamen de coureurs wederom snel de baan op, maar mochten ze ook weer snel naar binnen. Pierre Gasly crashte op dezelfde plek als De Vries en er volgde weer een rode vlag. Bij de hervatting van de sessie kreeg Kevin Magnussen te maken waardoor hij zijn vrijdag vroegtijdig moest beëindigen. Ook Guanyu Zhou, Nico Hülkenberg, Gasly en De Vries vielen af.

Q2

In tegenstelling tot de eerste kwalificatiesessie, waren er nul rode vlaggen in Q2. Het was wederom zeer druk bij het begin van de sessie. De Williamsen van Alexander Albon en Logan Sargeant kwamen als eerste de baan op. Alleen Lando Norris koos ervoor om niet direct het asfalt op te draaien. Carlos Sainz had het lastig, maar ondanks een ongelukkig momentje, kon hij zijn weg vervolgen. Bij Mercedes worstelde men met de snelheid en dat zorgde verrassend genoeg voor een exit van George Russell. Ook Esteban Ocon, Albon, Valtteri Bottas Sargeant vonden hun spreekwoordelijke Waterloo.

Q3

In het derde kwalificatiedeel waren bijna alle coureurs direct in de eerste seconden op de baan te vinden. Lance Stroll en Oscar Piastri waren de enige twee coureurs die voor een andere tactiek kozen. Al snel werd duidelijk dat Max Verstappen en Charles Leclerc zouden gaan strijden om de pole position. Na hun eerste run hadden ze precies dezelfde tijd genoteerd, het beloofde een spannend vervolg te worden. In de laatste run ging Leclerc er eventjes goed voor zitten en greep hij zijn eerste pole van het jaar. Hij schreeuwde het uit van vreugde en schonk Ferrari de pole.