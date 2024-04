Albon focust zich niet op randzaken: "Dan moet je thuisblijven"

Het team van Williams kende een lastige start van het seizoen. Aangezien ze geen reservechassis tot hun beschikking hadden, gingen er een aantal dingen mis. Alexander Albon focust zich niet op de problemen, hij stelt dat je anders beter thuis kunt blijven.

Albon reed in Australië veel schade waardoor zijn chassis niet meer te repareren was. Zijn teamgenoot Logan Sargeant moest hierdoor zijn auto afstaan, en dat zorgde voor de nodige vraagtekens. Ook in de daaropvolgende races had Williams geen reservechassis, en dat zorgde in Suzuka voor hoofdbrekens toen Sargeant en Albon allebei schade reden. In China hielden ze de bolides heel, maar het ontbreken van het reservechassis speelde wel mee op de achtergrond.

Albon wil zich niet te veel bezighouden met dit soort zaken. De Thaise Brit focust zich alleen op zijn prestaties op de baan, zo legt hij uit aan de internationale media: "Ik ben gewoon bezig met het racen en ik denk er verder niet echt over na. Als ik heel eerlijk ben, het spookt natuurlijk wel door mijn achterhoofd, maar op het moment dat we ons gaan richten op onze tekortkomingen, kunnen we net zo goed naar huis gaan. We moeten alle kansen aangrijpen en er het beste van maken. Dat proberen we elk weekend weer te doen."