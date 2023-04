Alonso verheugt zich op weekend: "Blij om de terugkeer van de sprintrace te zien"

Drie keer een derde plaats. Vooraf had Fernando Alonso voor deze prestaties getekend, maar de recente successen smaken naar meer en de Spanjaard wil met zijn team verder gaan waarmee ze in Australië zijn geëindigd.

Eerst begon de tweevoudig kampioen uit 2005 en 2006 over de hervatting van het seizoen na een maand stilstand. "Het is goed om terug te zijn na een paar weken niet te hebben geracet", zei Alonso op de officiëlele website van de renstal."Ik heb de batterijen opgeladen na een fantastischevstart van het seizoen en ik kijk nu uit naar Bakoe."

Het parcours heeft volgens Alonso verschillende uitersten waarmee de rijders mee te maken krijgen. "Het circuit stelt ons als coureurs voor een unieke uitdaging, aangezien we te maken hebben met veel krappe straatgedeelten met lage snelheid en vervolgens met extreem hoge snelheid rechte stukken die veel kansen creëren."

In tegenstelling tot Max Verstappen kijkt de veteraan wel uit naar het aankomende weekend met een sprintrace. "Ik ben blij ook dit weekend de terugkeer van de Sprint te zien. We hebben daar in het verleden een aantal leuke races gezien en ik weet zeker dat het niet anders zal zijn, vooral nu met twee kwalificatiesessies en twee races."

Logischerwijs hoopt Alonso het succes van de eerste drie Grands Prix te herhalen. "Na drie races kennen we onze auto beter, maar we moeten verder gaan waar we gebleven waren in Australië en de komende races blijven ontwikkelen."