Drugovich noteert snelste tijd in Formule E-rookietest

Gisteren werd in Berlijn de rookietest van de Formule E verreden. Op de startlijst stonden veel opvallende namen, waaronder meerdere deelnemende coureurs die onder contract staan bij Formule 1-teams. De snelste tijd van de rookietest werd genoteerd door Aston Martin-reserve en regerend Formule 2-kampioen Felipe Drugovich.

Drugovich reed de rookietest voor het team van Maserati. Hij was net wat sneller dan Formule 2-coureur Victor Martins. De top drie werd compleet gemaakt door Red Bull Junior Zane Maloney. Ook Ferrari-reserve Robert Shwartzman nam deel aan de test en werd zevende. Voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat kroop achter het stuur van de bolide van NIO 333 en kwam niet verder dan de tiende tijd.

