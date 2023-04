Horner merkt effect budgetcap: "Complete culturele omslag"

Het team van Red Bull Racing is zeer sterk aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal heeft de eerste drie Grands Prix gewonnen, maar denkt niet dat ze de rest van het seizoen zullen blijven domineren. Christian Horner wijst namelijk op de budgetcap en de budgetcapstraf. Hij spreekt van een culturele omslag.

Red Bull werkt dit jaar met de minste windtunnel tijd van het gehele Formule 1-veld. Als regerend constructeurskampioen mogen ze immers minder tijd in de windtunnel doorbrengen en daar bovenop komt ook nog de straf voor het overschrijden van de budgetcap in 2021. Door deze straf mogen ze nog minder tijd doorbrengen in de windtunnel.

Tijd indeling

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner weet dat het zeer lastig gaat worden om de huidige vorm vast te houden. De Brit is er nogal eerlijk over in gesprek met de media-afdeling van de Formule 1: "Ik denk dat het moeilijk voor ons gaat worden om deze auto te ontwikkelen. Als je ziet hoeveel tijd wij mogen gebruiken hiervoor in vergelijking met onze rivalen, dan is dat een significant verschil. Het is wat het is. We moeten hiermee ons best doen en we moeten efficiënt, effectief en selectief zijn met wat we ontwikkelen en hoe we de tijd indelen."

Culturele omslag

Horner merkt dat de manier van werken bij Red Bull compleet is veranderd. De Britse teambaas is benieuwd hoe alles zal gaan uitpakken. Horner: "In de afgelopen jaren heeft er een complete culturele omslag plaatsgevonden. Dit is een nieuwe uitdaging in de Formule 1, we hebben het dan over hoe je omgaat met de resources. Vroeger was het een soort sprint van hoe snel je een auto kon door ontwikkelen met het budget dat je had."