Horner bevestigt F1-test voor Ricciardo later dit jaar

Daniel Ricciardo lijkt zijn honger voor een comeback in de Formule 1 niet meer te kunnen verbergen, insinueert diens teambaas Christian Horner. De Australische coureur is vanuit zijn positie als reservecoureur voor de Oostenrijkse renstal tegenwoordig druk bezig om zijn team vooruit te helpen. Naast de positieve berichten over Ricciardo geeft Horner toevoegend nog een extra nieuwtje prijs: later dit seizoen zal de coureur een Formule 1-test namens zijn team gaan afwerken.

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt reservecoureur Daniel Ricciardo steeds meer voetstappen terug binnen de wereld van de Formule 1 te zetten. De achtvoudig Grand Prix-winnaar werd na vorig seizoen door het team van McLaren ontslagen, en is sindsdien bij zijn oude familie van Red Bull als diens reserverijder teruggekeerd. Horner meent dat Ricciardo hedendaags veel bij zijn team aanwezig is, waar hij onder andere bij de teamvergaderingen aanwezig is en simulatorwerk verricht.

Bij het Grand Prix-weekend in Australië, vertelt Horner over Ricciardo's terugkomst bij Red Bull: "Het is geweldig om hem terug in het blauw en het team te hebben. Hij stort zich er echt op", doelt Horner op Ricciardo's takenpakket als reserveman van het team. "Hij is bij alle vergaderingen aanwezig, hij werkt hard in de simulator en heeft ook al wat racesupport en ontwikkelingswerk uitgevoerd."

"Daniel (Ricciardo) brengt een positieve energie en het is geweldig om te zien hoe hij er weer terug in lijkt te komen en om die grote grijns op zijn gezicht te kunnen zien. Ook zijn populariteit binnen de sport is een goede bijdrage aan ons team. Hopelijk herontdekt hij z'n liefde voor de sport. Later dit jaar zal hij wat testen voor ons gaan afwerken, en dan gaan we bekijken wat dat met hem doet. Het zal een andere ervaring voor hem zijn, maar hij stort zichzelf echt op zijn nieuwe rol."