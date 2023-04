Horner verwacht grote concurrentie: "Ze komen met grote updates in Europa"

Het team van Red Bull Racing is momenteel zeer dominant in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal won de eerste drie Grands Prix en was veel sneller dan de concurrentie. De dominantie kwam voor velen als een verrassing aangezien het team ook werkt met de gevolgen van de budgetcapstraf, teambaas Christian Horner wil dan ook niet spreken van een gelopen race.

Red Bull kreeg vorig jaar een dubbele straf voor het overschrijden van de budgetcap in 2021. Naast een forse geldboete mag het team ook minder tijd doorbrengen in de windtunnel. Ondanks deze straf is Red Bull toch oppermachtig in de koningsklasse van de autosport, een aantal rivalen is dan ook van mening dat de straf veel hoger had moeten zijn.

Impact

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is van mening dat er niets klopt van de kritiek van onder andere Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur. Horner is duidelijk in gesprek met Sky Sports: "Het team heeft geweldig werk geleverd in de winter, dat hebben ze zelfs voor elkaar gekregen met de gelimiteerde windtunneltijd. Vanzelfsprekend zullen we later dit jaar de echte impact van de straf gaan voelen."

Updates

Horner is dan ook van mening dat zijn team allesbehalve de titelfavoriet is. Ondanks de grote successen in de eerste drie races van het jaar, vreest Horner de concurrentie. De Brit wijst naar de opkomende races op het Europese continent: "Ik denk dat het nog heel vroeg is om dat te stellen, we moeten nog heel erg veel gaan racen. We hebben daarnaast ook gehoord dat Ferrari en Mercedes met grote updates komen in Europa."