Zhou ziet populariteit Formule 1 groeien in China

Met Guanyu Zhou heeft China een coureur in de Formule 1. Zhou is de eerste Chinese coureur in de koningsklasse van de autosport. De Alfa Romeo-coureur is trots op zijn nationaliteit en hij ziet de interesse onder zijn landgenoten groeien. Hij denkt dat een Chinese Grand Prix zeer populair zal zijn.

De Chinese Grand Prix werd in 2019 voor het laatst verreden. Door het coronavirus kon de Grand Prix op het circuit van Shanghai niet doorgaan in de afgelopen jaren. De Chinese Grand Prix stond voor dit jaar wel op de kalender, maar de Formule 1 besloot de race toch te schrappen vanwege de strenge regels omtrent het coronavirus in het land. Door het ontbreken van deze race bevindt de sport zich momenteel in een soort lentepauze.

Zhou baalt vanzelfsprekend van het ontbreken van zijn thuisrace. De Alfa Romeo-coureur merkt echter wel dat de populariteit van de sport groeit in zijn moederland. In gesprek met Sky Sports legt hij dat uit: "Ik weet zeker dat alle tickets snel worden verkocht en dat het hele circuit vol zal zitten met mensen. Ik heb het idee dat de aandacht voor de sport is gegroeid, zeker sinds ik Formule 1-coureur ben geworden. Er zijn veel mensen die zelf rondjes willen rijden op een trackday en ze kijken ook graag naar races."