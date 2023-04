Horner geniet van ambitieuze Perez: "Precies wat we willen"

Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal is veel sneller dan de concurrentie en dat is duidelijk zichtbaar op de baan. Max Verstappen en Sergio Perez zijn elkaars grootste uitdager en dat kan voor opvallende duels zorgen. Teambaas Christian Horner weet wat Perez moet doen om echt een gooi te kunnen doen naar de titel.

Verstappen is de overduidelijke kopman van Red Bull Racing. De renstal zelf ontkent dat ze een kopman hebben, maar Verstappen is de vooruitgeschoven pion van het team. De Nederlandse regerend wereldkampioen won dit seizoen de Grands Prix van Bahrein en Australië, hij heeft dan ook de leiding in het wereldkampioenschap in handen. Perez won in Jeddah en de Mexicaan wil ook voor de titel gaan.

Vertrouwen

Red Bull-teambaas Christian Horner kent de ambities van Perez. De Brit heeft er geen enkel probleem mee en weet zelfs wat zijn coureur hiervoor moet doen. In gesprek met de internationale media is Horner lovend: "Vorig jaar reed hij een aantal geweldige races, zoals bijvoorbeeld in Singapore. Hij boekte daar een uitstekende overwinning. Hij heeft het geweldig gedaan in de eerste races en zijn vertrouwen is torenhoog."

Consistentie

Horner vindt het dan ook geen probleem dat Perez zeer veel zelfvertrouwen heeft. De teambaas geniet er stiekem wel van en legt het uit: "Dit is precies wat wij willen. We willen twee coureurs die elkaar pushen en elkaar uitdagen. Het belangrijkste in een lang seizoen is consistentie. Het is een echte marathon en je moet het 23 races volhouden, alleen dan kan je het verschil maken. Perez heeft een geweldige start gehad en ze drijven elkaar tot het uiterste. Dat wil je zien."