Drugovich werkt speciale testdag af op Silverstone

Het huidige Formule 1-seizoen ligt tot het einde van de maand stil en dat betekent dat de teams wat meer tijd hebben. Een aantal teams maken dan ook gebruik van de pauze om hun coureurs iets meer tracktime te geven. Het team van Aston Martin stuurde Felipe Drugovich de baan op.

De Braziliaanse reservecoureur kroop gisteren achter het stuur van een AMR21 en draaide zijn rondjes op het circuit van Silverstone. Aston Martin maakte niet bekend hoeveel rondjes Drugovich heeft gereden, maar ze maakte wel duidelijk dat de Braziliaan zijn meters mocht maken. Volgens het team was het doel van de test dan ook ervaring op doen.

Back in the saddle! 馃檶



Another day behind the wheel of an #F1 car in the bag and more time getting up to speed with the team for @FelipeDrugovich.@portoseguro pic.twitter.com/fENHUwSClU