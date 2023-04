Video: Bekijk de beelden van Aston Martins raceweekend in Australië

Bij de derde Grand Prix van 2023 wist Fernando Alonso zijn succes van dit jaar voort te zetten. De tweevoudig wereldkampioen behaalde na een chaotische Grand Prix op Melbourne Park opnieuw een derde plaats. Een week na afloop van de race in Australië, deelt Aston Martin nog niet eerder vertoonde beelden met haar fans.

Het gehele raceweekend in Australië bleek vol spektakel te zitten. De kwalificatiesessie was spannend, maar tijdens de race deden de twintig Formule 1-coureurs er vervolgens nog een schepje bovenop. Aston Martin-coureur Fernando Alonso wist, al dan wel met een sprankeltje geluk vanwege de uitvalbeurt van podiumconcurrent George Russell, voor de derde race op rij de derde plaats te behalen.

Het is nog even afwachten tot de volgende race weer op de planning staat, Aston Martin heeft besloten om nog niet eerder vertoonde beelden van achter de schermen op social media te zetten. Bekijk in de video hieronder hoe de coureurs, monteurs en anderen het krankzinnige raceweekend beleefden.

Bekijk de video hieronder: (2:55 min)

One week on. 🇦🇺



Relive the chaos, emotion, and celebration of our weekend down under with this unseen footage of the #AusGP. pic.twitter.com/LLLUdLsWvY