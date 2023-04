Russell blijft strijdvaardig: "Onze tijd komt nog wel"

George Russell leek onder weg naar een goede score in Melbourne. De Mercedes-coureur greep brutaal de leiding bij de start van de race, maar had het daarna lastig. De Brit werd naar binnen geroepen voor een pitstop tijdens de tweede Safety Car, maar had pech met de rode vlag. Hij viel daarna uit met Power Unit-problemen.

Russell leek te mogen dromen van een tweede zege in zijn Formule 1-loopbaan. Niets bleek echter minder waar, want hij had twee keer botte pech. Eerst dacht Mercedes slim te zijn door te pitten onder de Safety Car, maar de direct volgende rode vlag gooide roet in het eten. De uitvalbeurt zorgde voor een nog grotere teleurstelling bij de ploeg uit Brackley.

Russell zelf kon vervolgens meekijken naar de bizarre slotfase in Melbourne. De Brit had alle kans om voor toeschouwer te spelen en deelde zijn emoties vervolgens met een post op sociale media. Hij bleef strijdbaar: "Ik ben trots op dit team. We hadden alles wat nodig was voor een zege vandaag, vooral de keuze om te pitten tijdens de Safety Car. We gaan gewoon door met vechten. Onze tijd komt nog wel!"