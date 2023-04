Leclerc steekt hand in eigen boezem: "Misschien was het een miscommunicatie"

Charles Leclerc beleefde een zeer teleurstellende kwalificatie in het Australische Melbourne. De Monegaskische Ferrari-coureur had het zwaar en kwam niet veel verder dan de zevende tijd. Leclerc baalde als een stekker en stap na afloop de hand in eigen boezem, hij gaf zichzelf de schuld van het resultaat.

Ferrari oogde heel eventjes sterk in de kwalificatie, maar al snel werden ze verslagen door Aston Martin-coureur Fernando Alonso en de verrassende Mercedessen. Ferrari-coureur Carlos Sainz redde nog enigszins de eer met de vijfde tijd, maar de zevende tijd was een grote tegenvaller van de altijd ambitieuze Charles Leclerc.

Eigen fout

Na afloop van de Australische kwalificatie was Leclerc dan ook zeer zelfkritisch. De Monegask baalde en dat stak hij niet onder stoelen of banken. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik was er in Q1 en Q2 overduidelijk niet helemaal bij, ik reed niet heel goed. Ik kreeg niet alles voor elkaar en dat was gewoon mijn fout. Ik Q3 voelde ik mij wat beter in de auto, ik had er vertrouwen in dat ik een goed resultaat kon behalen."

Miscommunicatie

Maar in de belangrijke derde kwalificatiesessie ging alles juist mis voor Leclerc. De Monegask kwam namelijk zijn teamgenoot Sainz tegen in de laatste run: "Ik weet niet wat er gebeurde in de tweede run in Q3, misschien was het een miscommunicatie met Carlos ofzo. Ik zat de gehele eerste sector vast achter hem, dat was niet heel erg handig. We gaan erover praten in de debrief om dit soort situaties te verbeteren."