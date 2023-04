De Vries kan leven met P15: "Het was een positieve sessie"

Voor het eerst in 2023 bereikte Nyck de Vries het tweede gedeelte van de kwalificatie. In Melbourne zag het er zeker niet slecht uit voor de Nederlandse AlphaTauri-coureur. Hij strandde in Q2 en start de Grand Prix van morgen vanaf de vijftiende plaats. Na afloop was hij redelijk tevreden met zijn dag.

De Vries had een lastige start van het seizoen, maar in het Australische Melbourne lijkt hij langzamerhand weer op dreef te komen. In de kwalificatie leek hij weinig foutjes te maken en was hij snel genoeg om door het eerste gedeelte van de kwalificatie heen te komen. Het was de eerste keer dat hem dit lukte als AlphaTauri-coureur.

Updates

De Vries was na afloop zeer in zijn nopjes met zijn kwalificatie op het circuit van Albert Park in Melbourne. De Friese coureur sprak zich uit in een persbericht van zijn team: "Het was een positieve sessie en het is fijn om Q2 te kunnen bereiken, vooral met onze nieuwe updates van dit weekend. De veranderende omstandigheden waren eigenlijk best wel tricky, vooral op het gebied van het opwarmen van de banden. In de laatste run in Q2 konden we ons niet goed genoeg aanpassen."

Punten

De Nederlandse AlphaTauri-coureur had eigenlijk op een beter resultaat gehoopt. De Vries kijkt desalniettemin met een goed gevoel naar de race van morgen: "Ik baal wel een beetje omdat we ons niet konden optimaliseren voor de laatste run, maar over het algemeen was het een fijne run. We hebben niet echt een kans gehad om onze longruns uit te voeren, maar ik kijk uit naar de race en ik hoop op punten."