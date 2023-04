Russell strijdbaar na tweede tijd: "Baal dat we niet op pole staan"

Tot ieders verrassing was het team van Mercedes ijzersterk in de Australische kwalificatie. Achter polesitter Max Verstappen noteerden George Russell en Lewis Hamilton de tweede en de derde tijd. Russell was zeer blij, maar hij gaf ook aan dat hij eigenlijk de pole had willen pakken.

Mercedes kent een dramatische seizoenstart en dat stak men in de afgelopen weken ook niet onder stoelen of banken. De Duitse renstal kondigde al snel een update aan voor Imola en de verwachtingen voor dit weekend waren dan ook laag. De sterke kwalificatie zorgde voor kleur op de wangen van de renstal en vreugde bij de coureurs.

Limiet

Na afloop van de kwalificatie was de vreugde bij George Russell merkbaar. De Brit start de race morgen vanaf de eerste startrij en dat stemt hem tevreden. Bij interviewster van dienst Naomi Schiff spreekt hij zich uit: "We hadden dit niet verwacht. Er wordt heel erg hard gewerkt op de fabriek en hier in Melbourne. Dit was echt een geweldige sessie voor ons! De auto voelde goed en het rondje was echt op de limiet."

Teleurstelling

Toch was Russell niet geheel tevreden met zijn resultaat. De Mercedes-coureur is en blijft een sportman en hij droomt stiekem van meer. In gesprek met Schiff is hij daar glashelder over: "Ik baal een klein beetje dat we niet op pole position staan. Dit is één van die dingen waarbij je verwachtingen enorm snel veranderen. Gisteren zouden we blij zijn geweest met een vierde op vijfde plaats, maar vandaag voelde de auto perfect aan. Het laat zien hoeveel potentie er nog in zit."