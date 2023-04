Wittich stelt deltatijd in voor Australische kwalificatie

In de vrije trainingen in Australië hadden veel coureurs zeer veel last van het verkeer. Meerdere coureurs moesten hun snelle rondjes afbreken vanwege hinder van andere wagens. Het is voor de teams en coureurs niet wenselijk om tegen deze problemen aan te lopen in de kwalificatie, de wedstrijdleiding heeft dan ook ingegrepen.

Wedstrijdleider Niels Wittich heeft voorafgaand de kwalificatie een nieuw document naar de teams gestuurd. Voor de kwalificatie geldt een deltatijd van 1:35:00, als een coureur langzamer rijdt kunnen er mogelijk straffen volgen. In de trainingen waren er echter ook problemen met de GPS waardoor de coureurs meer last hadden van verkeer. Als het regent, geldt er vanzelfsprekend een andere deltatijd.