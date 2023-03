Masi staat open voor gesprek met Hamilton: "Stond ik altijd al"

Voormalig wedstrijdleider Michael Masi is dit weekend weer terug in de Formule 1-paddock. De Australiër werkt tegenwoordig in de top van de Australische Supercars en aangezien die klasse in het voorprogramma van de Formule 1 rijdt, is hij weer aanwezig. Hij geeft aan open te staan voor een gesprek met Lewis Hamilton en Mercedes.

Masi werd begin vorig jaar uit zijn functie als wedstrijdleider van de Formule 1 gezet. Enkele maanden later vertrok Masi ook bij autosportfederatie FIA. Het vertrek van Masi volgde in de nasleep van de controversiële seizoensfinale in 2021 waarbij hij een sleutelrol vervulde. Masi was verantwoordelijk voor de situatie met de Safety Car waardoor Max Verstappen in de allerlaatste ronde wereldkampioen werd ten koste van Hamilton.

Mentale gezondheid

Masi kreeg veel over zich heen na de bewuste race in Abu Dhabi. Hij vertrok vorig jaar naar Australië en bracht daar veel tijd door met zijn familie en vrienden. In gesprek met de Daily Mail geeft hij aan dat hij heeft gewerkt aan zijn mentale gezondheid: "Ik sprak met veel mensen: mijn partner, vrienden en familie. Ik zocht ook professionele hulp. Ik kreeg dat, maar wel later dan ik eigenlijk had moeten doen. Ik deed dat pas vorig jaar, maar toen was alles alweer rustig."

Hamilton

De Australiër kijkt inmiddels vooral naar de toekomst. Masi is zich er echter wel van bewust dat de seizoensfinale van 2021 nog altijd onderwerp van gesprek is. Hij staat dan ook open voor een gesprek met Mercedes of Hamilton: "Ze hebben een bepaalde kijk op de situatie en dat mag. Ik respecteer dat en het is niet aan mij om te zeggen wat ze wel of niet mogen denken. Mochten ze mij benaderen voor een gesprek, dan sta ik daarvoor open. Ik stond dat overigens altijd al."