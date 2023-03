Domenicali ziet groeiende interesse: "Kunnen wel 30 races organiseren"

De Formule 1-kalender is dit jaar langer dan ooit. In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe Grands Prix bijgekomen en het is de verwachting dat dit aantal in de toekomst alleen maar zal gaan groeien. Men vreest dat dit ten koste zal gaan van een aantal klassieke races, Stefano Domenicali wil er nog niet te veel over zeggen.

In de afgelopen jaren zijn de Grands Prix van Saoedi-Arabië, Qatar, Miami en ook Nederland toegevoegd aan de Formule 1-kalender. Dit jaar komt daar ook nog de Grand Prix van Las Vegas bij en voor de toekomst is er ook interesse vanuit onder meer Colombia, Zuid-Afrika en daarnaast liggen er nog veel meer kapers op de kust.

Verschillende races

Men vreest dat dit ten koste kan gaan van bijvoorbeeld de klassieke circuits van Silverstone en Monaco. Formule 1 CEO Stefano Domenicali wil hierover in gesprek met Marca nog niet teveel zeggen: "Laten we het afwachten. We willen Grands Prix die heel erg verschillend zijn, elke race moet een andere ervaring brengen waarbij het heden aan het verleden moet worden gekoppeld."

30 races

Domenicali ziet dat er veel interesse is in de koningsklasse van de autosport. De Italiaan geeft aan dat de kalender eigenlijk nog veel voller kan worden: "Vergeet niet dat we nog niet eens zo lang geleden een kalender hadden van vijftien races en dat zeventien races organiseren zeer moeilijk was. Nu kunnen we wel dertig races organiseren en misschien wel meer. We willen het houden bij 23 of 24 races omdat we denken dat dit de juiste balans is. Dit gebeurt echter alleen maar door de groeiende interesse en de aandacht voor de sport."