'Formule 1 denkt aan aanpassing sprintformat met extra kwalificatie'

Ook dit jaar worden er weer meerdere sprints afgewerkt in de Formule 1. In de sprintweekenden wordt er gewerkt met een afwijkend format met twee in plaats van drie vrije trainingen en een kwalificatie op de vrijdag. Het lijkt er nu op dat de Formule 1 wil gaan experimenteren met een nieuw sprintformat.

Afgelopen week ontstond er de nodige ophef nadat Formule 1 CEO Stefano Domenicali zich uitsprak over de gebruikelijke structuur van een raceweekend. De Italiaan liet weten geen fan te zijn van het aantal vrije trainingen, in de sprintweekenden werkt men momenteel al met één training minder dan normaal gesproken het geval is.

Volgens The Race denkt men nu aan een nieuw format voor de sprintweekenden, de sport wil hier zelfs al snel mee gaan experimenteren. Volgens het medium wil men op vrijdag de eerste vrije training afwerken en daarna ook een kwalificatie. Hier wordt dan de startopstelling voor de Grand Prix bepaald. Op zaterdag begint men dan met een kwalificatie die de startopstelling voor de sprint moet bepalen. De sprint wordt dan op zaterdagmiddag verreden. Volgens The Race wil men dit format mogelijk al gaan uittesten in Bakoe. Hier is echter nog geen duidelijkheid over.