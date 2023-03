Perez zag problemen: "Verrast door het slechte zicht in de regen"

Sergio Perez kende een wisselvallige vrijdag in Australië. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur noteerde in de eerste vrije training nog de derde tijd, maar in de natte tweede training kwam hij niet verder dan de zevende tijd. Perez was na afloop van de trainingen dan ook slechts gematigd tevreden.

Tijdens de eerste vrije training in Melbourne was het al zeer snel druk op het circuit van Albert Park. Dit had te maken met de verwachtte regenval die was aangekondigd voor de tweede vrije training. VT1 verliep echter niet zoals gehoopt voor de teams en coureurs. Meerdere spins en een rode vlag zorgde voor veel verstoringen, het was voor de teams dan ook lastig om een echte lange run neer te kunnen zetten.

Perez was dan ook niet voor de volle honderd procent tevreden met zijn dag. De Mexicaan zag genoeg verbeterpunten en deelde die in een persbericht: "Er waren GPS-problemen in VT1 en voor ons gevoel waren die er ook in VT2. Na de eerste training hadden we een aantal goede veranderingen doorgevoerd en dat merkte ik in de eerste en de tweede sector. Ik kon echter geen volledig rondje rijden door het verkeer in de derde sector. Ik was redelijk verrast door het feit dat ik zo weinig kon zien in de regen, toen het droog was voelde de auto echter heel erg goed aan."