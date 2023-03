Wolff verwacht geen wonderen: "We zetten goede stapjes"

Het team van Mercedes kende een redelijk wisselvallige eerste dag in Australië. In de eerste vrije training reed Lewis Hamilton de tweede tijd en werd George Russell tweede, maar in de verregende tweede training kon Hamilton geen vuist maken. Teambaas Toto Wolff verwacht geen wonderen voor de rest van het weekend.

Mercedes is ook dit jaar weer bezig met een teleurstellend seizoen in de koningsklasse van de autosport. Coureurs Hamilton en Russell worstelen overduidelijk met de nieuwe wagen. In de eerste vrije training in Melbourne zag het er nog aardig uit, maar de regen in de Australische middag gooide roet in het eten voor het gehele veld en dus ook voor Mercedes.

Set-up

Na afloop van de tweede vrije training was Mercedes-teambaas Toto Wolff dat ook gematigd tevreden. De Oostenrijker weet dat zijn team moet roeien met de riemen die ze hebben. Bij Sky Sports spreekt hij zich uit: "Ik denk dat de coureurs moeten dat waarvan ze denken dat het goed is voor de auto. Iedereen zoekt de juiste set-up op de vrijdag en dat verandert weer naar de zaterdag toe. Je realiseert je dan dat de ene set-up misschien beter is dan de andere. Het is niet zo dat wij zeggen welke set-up ze moeten gebruiken."

Geen wonderen

Wolff verwacht dat zijn coureurs dit weekend nog zullen moeten strijden voor wat ze waard zijn. De wagen werkt immers nog niet volledig naar wens voor het team: "We zetten een aantal goede stapjes, maar je moet rijden en dat je gevoel bevestigen. We komen niet eerder met updates dan Imola, we willen het namelijk goed doen. We moeten geen wonder verwachten, we zijn niet zomaar een halve seconde sneller. We moeten onze plek tussen Aston Martin en Ferrari gewoon meer veilig stellen. In de aankomende drie races komt er geen performance bij."