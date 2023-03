Hamilton redelijk tevreden: "We zullen niet vechten met Red Bull"

Lewis Hamilton heeft een lastige seizoenstart achter de rug en hoopt in Melbourne weer mee te kunnen strijden met de wagens om hem heen. In de eerste vrije training noteerde hij de tweede tijd, maar in VT2 kwam hij niet verder dan plek dertien. Hij is dan ook niet geheel tevreden met zijn vrijdag.

Hamilton presteerde in Bahrein en Saoedi-Arabië niet zoals hij voorafgaand het seizoen had gehoopt. De Britse coureur baalde als een stekker, maar ging tevens niet bij de pakken neer zitten. Hamilton bleef strijdbaar en hoopt dit weekend in Australië te kunnen presteren. In de eerste vrije training zag het er in ieder geval goed uit.

Veranderingen

Alhoewel de tweede vrije training werd verstoord door een aantal regenbuien, is Hamilton er alsnog niet tevreden mee. Na afloop van de sessie was hij er duidelijk over bij Sky Sports: "De ochtend was goed, de middag niet! De auto is vergelijkbaar met Saoedi-Arabië. In de ochtend voelde de auto redelijk goed uit. We hebben een aantal veranderingen gemaakt, maar het heeft nog niet gewerkt. We gaan hier vanavond dus naar kijken. Het regende in de middag, dus dat was niet perfect!"

Kwalificatie

Hamilton verwacht niet dat hij om de pole position kan gaan strijden in de kwalificatie van morgen. De Brit is zeer realistisch en deelt dat dan ook met de rest van de wereld: "We zullen niet gaan strijden met de Red Bulls. We gaan proberen om zo hoog mogelijk te eindigen. Ik denk dat we met deze pace rond de vijfde plaats hangen, in ieder geval rond de posities van de vorige race in Jeddah."