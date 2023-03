Verstappen denkt niet aan Twitterkritiek: "Dan zien die mensen het anders"

Twee weken geleden schreef Sergio Perez de Saoedische Grand Prix op zijn naam. Max Verstappen kwam als tweede over de lijn achter zijn teamgenoot. Verstappen leek niet bepaald tevreden te zijn en volgens de sociale media gold hetzelfde voor zijn vader Jos Verstappen. De Red Bull-coureur haalt er zijn schouders over op.

Jos Verstappen stond na afloop van de Saoedische Grand Prix tussen de Red Bull-monteurs toen Perez uit zijn auto stapte. De Mexicaan vierde een feestje met de monteurs en op de TV-beelden leek het erop dat Jos Verstappen geen felicitaties uitdeelde aan Perez. Uit andere beelden bleek dit wel het geval te zijn, maar de fans op sociale media hadden hun mening al gedeeld.

Verliezen

Max Verstappen had de ophef ook meegekregen. De regerend wereldkampioen maakte zich er amper druk om en werd in Melbourne geciteerd door Motorsport.com: "Ik houd niet van verliezen en dat geldt ook voor mijn vader. Zo zijn wij niet opgegroeid, alleen laten ze weer de foute beelden zien. Checo stapt uit zijn auto en viert daarna een feestje met zijn monteurs, dat is heel normaal. Daarom gaat mijn vader daar ook niet als een malloot tussenin springen."

Twitter

Het maakt Verstappen dan ook niet uit wat de fans op de sociale media ervan vinden. De Nederlandse Red Bull-coureur haalt er zijn schouders over op. Verstappen: "Ik denk dat zoiets zoals mijn vader deed normaal is, al ziet niet iedereen dat zo. Dat is helemaal prima, dan zien die mensen het maar op een andere manier. Uiteindelijk draait het erom dat we gewoon met ons zelf bezig zijn en niet wat ze er op Twitter van vinden."