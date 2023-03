FIA grijpt in en waarschuwt teams voor beklimmen hekken pitmuur

Autosportfederatie FIA gaat ingrijpen bij de manier waarop teams de podiumsfinishes van hun coureurs vieren. De medewerkers van de winnende teams klimmen bij het vallen van de vlag immers altijd op de hekken aan de pitmuur. Wedstrijdleider Niels Wittich heeft besloten hier nu een einde aan te maken.

Het is een bekend beeld: zodra de racewinnaar op de finish komt, klimmen zijn monteurs op de pitmuur om de desbetreffende coureur toe te juichen. In Jeddah zorgde dit twee weken geleden bijna voor een gevaarlijke situatie toen monteurs van Red Bull Racing en Aston Martin over het hek hingen om de podiumplekken van hun coureurs te vieren. George Russell kwam op dat moment echter vol gas aanrijden.

Wedstrijdleider Niels Wittich gaat nu ingrijpen, zo blijkt uit zijn event notes voor de Australische Grand Prix. Eén van de bijgevoegde regels waar de teams rekening mee moeten houden is bijlage H van artikel 2.3.2 van het regelboek van de Formule 1. Hier staat dat het verboden is om de hekken rondom het circuit te beklimmen. Als men toch op de hekken klimt, wordt er een onderzoek ingesteld door de stewards. Wat de straf precies zal inhouden, is niet bekend.