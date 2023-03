Wolff kijkt uit naar Australië: "Signalen in fabriek zijn hoopgevend"

Het team van Mercedes heeft een redelijk teleurstellende start van het seizoen achter de rug. De Duitse renstal is op de achtergrond bezig met een grootschalige update en aanstaand weekend wil men in Australië iets beter voor de dag gaan komen. Teambaas Toto Wolff blijft in ieder geval hoopvol.

Mercedes wilde dit jaar beter voor de dag komen dan in 2022. De Duitse renstal viel vorig seizoen tegen en men moest een flinke inhaalslag plegen op de concurrentie. Tot ieders verrassing verscheen Mercedes dit jaar wederom aan de start met de veelbesproken zeropods. Voorafgaand de seizoensopener in Bahrein kondigde Mercedes dan ook een nieuw concept aan.

Progressie

Mercedes-teambaas Toto Wolff blijft in ieder geval hoopvol voor de komende races. De Oostenrijker is positief over de ontwikkelingen en spreekt zich uit in een persbericht: "De progressie in Saoedi-Arabië was veelbelovend. We konden daar het maximale halen uit ons pakket en we wisten een goed aantal punten te pakken. Belangrijker nog, we hebben meer geleerd over onze auto en ons ontwikkelingsproces. Iedereen op de fabriek werkt er hard aan. De signalen in de fabriek zijn in ieder geval hoopgevend."

Australië

Wolff wil aankomend weekend in Australië in ieder geval goed voor de dag gaan komen. De teambaas kijkt er dan ook naar uit: "Het is een land met een fantastische racehistorie en de fans zijn zeer gepassioneerd. Albert Park is een circuit met unieke karaktertrekken, we moet hard gaan werken om onze auto daarop aan te passen. Zoals altijd moeten we er het maximale uit halen en moeten we zoveel mogelijk punten pakken. We zijn niet waar we willen zijn, maar dat houdt ons niet tegen. We gaan alles geven!"