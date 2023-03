Alonso aast op sterke zaterdag: "Kwalificatie wordt het belangrijkste"

Fernando Alonso is zeer sterk aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De Spaanse Aston Martin-coureur eindigde in zowel Bahrein als Saoedi-Arabië op de derde plaats. In Australië wil Alonso vanzelfsprekend weer toeslaan, maar hij weet ook waar de gevaren liggen. Hij aast dan ook op een goede kwalificatie.

Het team van Aston Martin is momenteel achter Red Bull Racing het tweede team. Alonso presteert zeer sterk en lijkt zijn vorm uit zijn succesjaren terug te hebben gevonden. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen presteerde zeer sterk en reed in Saoedi-Arabië zelfs een aantal rondjes aan de leiding. Aankomend weekend wil Alonso dan ook wederom gaan toeslaan.

De zeer ervaren Alonso weet dat hij moet vroeg moet gaan presteren in Melbourne. Het circuit van Albert Park is geen inhaalparadijs, maar men heeft dit jaar wel een extra DRS-zone toegevoegd. Alonso is strijdbaar en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Australië zorgt vaak voor een leuke race. Ik ben benieuwd hoe de baan is in vergelijking met de voorgaande jaren. Het zal ongetwijfeld sneller gaan dan vorig jaar. Hopelijk wordt er dit jaar meer ingehaald. De kwalificatie wordt het belangrijkste. Het is zaak zaterdag sterk te presteren, waardoor we in een goede positie terecht komen."