De Vries hoopvol en realistisch: "We komen met updates"

Nyck de Vries rijdt dit weekend voor het eerst in zijn loopbaan op het circuit van Albert Park in het Australische Melbourne. De Nederlandse AlphaTauri-coureur wist nog geen punten te scoren in de eerste twee Grands Prix van het seizoen, dus in Melbourne moest het gebeuren. De Vries leeft met goede hoop toe naar de race.

De Vries begon vol goede moed aan zijn eerste volledige seizoen in de koningsklasse van de autosport. In Bahrein en Saoedi-Arabië wist hij echter nog geen enkel puntje te scoren. In Jeddah verliep het weekend alles behalve foutloos en bleven punten dus uit. De Australische Grand Prix moet dus een soort omslagpunt worden voor De Vries.

Realisme

De AlphaTauri-coureur is zelfkritisch en weet dan ook wat er moet gebeuren op het circuit van Albert Park. In een persbericht van zijn team spreekt De Vries zich uit: "We zijn realistisch en slim genoeg om te begrijpen dat we momenteel niet voor de zeges kunnen vechten. We zijn op zoek naar een soort kleine zeges voor onszelf. Natuurlijk willen we als team stappen zetten en meer competitief zijn. We gaan voor dat doel vol pushen."

Updates

De Vries weet in ieder geval dat zijn team met een verbeterde bolide zal afreizen naar Australië. Hij deelt namelijk belangrijk nieuws: "We introduceren een aantal updates in Australië, maar het is onmogelijk om te zeggen wel effect dit zal gaan hebben. Andere teams zijn immers ook aan het pushen en hun auto aan het ontwikkelen, het is dus een doorlopend proces en hopelijk kunnen we iets competitiever zijn. Tot en met de kwalificatie weten we echter helemaal niets."