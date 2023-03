Stella: Teams moeten alle kansen grijpen om dichterbij Red Bull te komen

Terwijl Red Bull haar dominantie onverhinderd lijkt voort te zetten, zijn haar achtervolgers druk bezig om met een passend antwoord op de proppen te komen. McLaren-teambaas Andrea Stella meent dat Red Bulls concurrenten ‘geen excuses’ mogen hebben om niet dichterbij aan de Oostenrijkse renstal te komen, vooral gezien het team van Aston Martin wél een grote stap vooruit heeft weten te maken.

Nadat het Formule 1-team van McLaren ook in 2023 een matige start kent, lijken er bij het hoofdkwartier in Woking nu interne veranderingen te komen. CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella, zijn naast de bouw van een nieuwe windtunnel en simulator, druk bezig om in het personeelsbestand te snijden. De agressieve manier om het team in de juiste richting te laten bewegen, laat zien dat Brown en Stella ogenschijnlijk al het mogelijke gebruiken om de performance terug te vinden.

Volgens Stella mogen Red Bulls concurrenten geen excuses hebben waarom ze het Formule 1-kamp van de energiedrankjesgigant aan de horizon laten verdwijnen. De Italiaanse ingenieur van oorsprong meent dat het Formule 1-veld alle kansen moet grijpen om het gevecht naar de top van de koningsklasse te brengen.

"Met alle informatie die je tegenwoordig tot je beschikking hebt, en bijvoorbeeld dat je op de vrijdagen de auto's van dichtbij kunt bekijken, kunnen de andere teams zich niet verschuilen en zeggen 'we hebben geen idee wat we moeten doen.' Ik vind dat de andere teams de kans moeten grijpen om zich te verbeteren. Uiteindelijk is dit een sport waarin, als je sneller bent, je de races wint. Er is geen makkelijke oplossing."

Volgens Stella zullen de effecten van Red Bulls budgetplafondstraf misschien wel weinig tot niet te merken zijn, omdat de renstal van teambaas Christian Horner zo dominant is.

"Het voordeel is dusdanig groot dat ze er niet heel veel van hoeven te merken. Andere teams moeten hier vanuit zowel een moreel- als technisch vlak inspiratie uit halen. Het seizoen is nog lang en er is genoeg om de informatie richting ontwikkelingen te transformeren. Ik verwacht dat de groep aan het einde van het seizoen dichterbij Red Bull zal zijn", concludeert Stella.