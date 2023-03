Perez verwacht listige Australische Grand Prix: "Compleet nieuwe uitdaging"

Sergio Perez kan aankomend weekend in Australië zijn tweede Grand Prix op rij gaan winnen. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur won anderhalve week geleden immers de Saoedische Grand Prix. Red Bull geldt voor het aankomende weekend als de grote favoriet, maar Perez wil niet te vroeg gaan juichen.

Red Bull ziet er dit jaar ijzersterk uit in de koningsklasse van de autosport. De Oostenrijkse renstal is veel sneller dan de concurrerende renstallen, een derde overwinning op rij ligt dan ook in de lijn der verwachtingen. De openingsrace in Bahrein werd immers gewonnen door Max Verstappen en Perez was dus succesvol in de straten van Jeddah.

Perez kan aankomend weekend in Melbourne de leidende positie in het wereldkampioenschap gaan overnemen van zijn teammaat Verstappen. In zijn vooruitblik op het aanstaande weekend blijft Perez echter met beide benen op de grond staan: "Bahrein en Saoedi-Arabië zijn gewoon twee verschillende circuits, Australië wordt echter een compleet nieuwe uitdaging voor ons en onze auto. De snelheid is geweldig en we werken hard om ervoor te zorgen dat we ook weer betrouwbaar zijn. Het is tot nu toe een leuke start van het seizoen, maar dat maakt niet uit als we dit niveau niet kunnen vasthouden."