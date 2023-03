Jones verwacht geen Ricciardo-comeback: "Zie hem niet terugkeren"

Daniel Ricciardo maakt aankomend weekend in Melbourne zijn comeback in de Formule 1-paddock. De goedlachse Australiër fungeert tegenwoordig als derde coureur van Red Bull Racing en hoopt op een comeback voor 2024. Alan Jones denkt echter dat zijn landgenoot niet meer zal terugkeren.

De populaire Ricciardo ontbreekt dit jaar op de grid van de koningsklasse van de autosport. De Australische coureur reed tot vorig seizoen voor het team van McLaren, door tegenvallende prestaties werd zijn contract daar echter ontbonden. Hij werd vervangen door zijn landgenoot Oscar Piastri en hij zal dit jaar vooral opdraven voor promotiedoeleinden van Red Bull Racing.

Red Bull

De Australische enkelvoudig wereldkampioen Alan Jones ziet de situatie van zijn landgenoot met lede ogen aan. Jones heeft een hard hoofd in een terugkeer van Ricciardo. In gesprek met de Herald Sun spreekt hij zich erover uit: "Ik denk niet dat hij een kans gaat krijgen bij Red Bull, behalve als er iets gebeurt met één van de huidige coureurs. Ik zie hem echt niet meer aan de start verschijnen van een Grand Prix."

Comeback?

Jones denkt dan ook dat het een lastig verhaal gaat worden voor Ricciardo. De oud-coureur verwacht niet dat zijn landgenoot in 2024 een zitje zal hebben. Jones is daar nogal duidelijk over: "Aan het einde van de dag is er geen reden voor Red Bull om Perez te laten vertrekken, Verstappen heeft vanzelfsprekend een langdurig contract. Ik zie daarnaast ook niemand vertrekken bij Ferrari. Ik weet dus niet waar hij heen zou kunnen gaan. Ik ziet hem gewoon niet terugkeren."